26 сентября в Сочи состоится Гран-при России. Судя по прошедшей накануне квалификации, нас ожидает интереснейшая гонка.

Квалификация и стартовая решетка

Прошедшая после сильнейшего дождя квалификация получила неожиданную развязку: Хэмилтон выпустил поул из рук, врезавшись в стену на въезде на пит-лейн. В итоге победу одержал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. 21-летний британец показал лучший квалификационный результат в карьере и завоевал первый поул в «Формуле-1». Более того, этот поул первый для команды Норриса за 9 лет. Последним к победе в квалификации «Макларен» приводил Льюис Хэмилтон – это случилось в 2012 году в Бразилии.

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Ландо Норрис Фото: Getty Images

Следом за Норррисом расположились пилот «Феррари» Карлос Сайнс и Джордж Расселл из «Уильямса». Такой итог наверняка порадовал всех олдскульных фанатов «Формулы-1», ведь в последний раз представители этих команд формировали первую тройку квалификации целых 17 лет назад – на Гран-при Бразилии 2004 года. Тогда в топ-3 попали Рубенс Баррикелло («Феррари»), Хуан-Пабло Монтойя («Уильямс») и Кими Райкконен («Макларен»).

Чего ждать от лидеров сезона?

Занимающий первое место в общем зачете Макс Ферстаппен стартует с последней позиции – «Ред Булл» заменил силовую установку на болиде голландца. Поэтому бороться за высокие позиции в квалификации не было никакого смысла: еще до завершения первого сегмента гонщик выбрался из машины и снял шлем. Время в квалификации Макс естественно не установил. Цель на воскресный Гран-при Ферстаппен уже озвучил: обогнать как можно больше соперников, заработать как можно больше очков.

Главный соперник Ферстаппена в этом сезоне Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», прошел квалификацию не слишком удачно: «поцеловал» стену, сломал переднее антикрыло и завершил сессию лишь четвертым. Точнее всего произошедшее прокомментировал сам британец: «Не такого ожидаешь от чемпиона». Впрочем, исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф не теряет оптимизма: «Думаю, мы можем выиграть, если учитывать стартовую позицию Льюиса. Такова наша цель, если все пойдет хорошо».

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Как дела у Мазепина?

Четвертый российский гонщик «Формулы-1» и первый Никита Мазепин выбыл после первого сегмента квалификации. Пилот «Хааса» объяснил неудачный результат тем, что ему не хватило кругов для прогрева шин. Гран-при России Мазепин начнет 17-м.

Когда стартует гонка и где смотреть?

Заезд на сочинской трассе начнется в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире гонку покажет «Матч ТВ».

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