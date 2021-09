Восьмой Гран-При России после почти столетней паузы – все. Победителем снова стал «Мерседес», но гоночный уикенд выдался супернасыщенным. Вот как это было.

23 сентября (четверг, 3 дня до гонки)

Пресс-конференция Никиты Мазепина и проход по трассе

Мелкий дождь навис над Сочи с самого утра, а ближе к вечеру сменился ливнем. Из-за этого многие команды прошли по трассе еще до обеда, а Никита Мазепин назначил пресс-конференцию на 9 часов. На встрече с журналистами русский пилот команды «Уралкалий Хаас» («Уралкалий» – дочка «Уралхима») презентовал шлем для домашнего Гран-при с именами призеров Олимпийских и Паралимпийских игр из России, а еще с хэштегом проекта «Доброшрифт». Никита объяснил выбор дизайна тем, что хотел выразить благодарность и восхищение спортсменами, а еще помочь благотворительному фонду «Подарок ангелу», который до конца сентября будет собирать средства для помощи детям с ДЦП.

На пресс-конференции помимо русского гонщика присутствовал восьмилетний Макар Гостюхин – гость Никиты и команды «Хаас» на Гран-при России. Парень борется с ДЦП и мечтает когда-нибудь сесть за руль. Мазепин подарил ему сертификат на мастер-класс по картингу (с тренерами, которые помогали Никите и Даниилу Квяту) и рассказал о том, что стремится использовать медиапотенциал, чтобы подсвечивать проблемы: «В «Формуле-1» запущена инициатива We Race as One, направленная на всеобщую инклюзивность, и мы бы хотели распространить ее на детей с ДЦП, чтобы поддержать их в России. Мы можем помочь таким детям реализовать их возможности, и для этого достаточно уважать их, любить и помогать. Я всегда хотел, чтобы автоспорт был площадкой не просто для быстрой езды по кругу, но и чтобы мы как спортсмены, имея голос, могли сделать что-то полезное для окружающих. У меня есть такая возможность, поэтому я ей пользуюсь. Мне грех жаловаться на жизнь — я попал в «Формулу-1» и реализовал свою первую мечту в достаточно юном возрасте, мне всего 22 года. Но я чувствую, что если буду не только получать, но и отдавать, то это поможет мне не только в карьере, но и в жизни».

Эмоции Никиты перед стартом домашнего Гран-при считывались трудно, но по словам чувствовалось, что он очень хочет порадовать домашнюю публику. Гонщик рассказал, что хотел бы взять пару советов у Даниила Квята и что собирается обогнать в воскресенье Мика Шумахера, а еще поделился мнением об отсутствии флага и гимна на домашнем ГП: «Я очень люблю свою страну. Горжусь быть русским. Отсутствие флага не сломило олимпийцев. Наоборот, завело и дало дополнительные силы. Я русский в душе и горжусь этим».

Никита Мазепин Фото: Getty Images

Но домашний уикенд точно обрадовал Никиту вне зависимости от результатов – «Хаас» продлил контракт с ним и Миком Шумахером на следующий сезон. Так что теперь в «Ф-1» осталось всего одно вакантное место: «Альфа Ромео» так и не определилась со вторым пилотом.

24 сентября (пятница, 2 дня до гонки)

Cвободные заезды и квалификации младших серий

Гран-при «Формулы-1» – это ЧМ по футболу, сжатый до уикенда, по крайней мере по состоянию на пятничный день. Температура в Сочи спрогрессировала до 20 градусов, а на солнышке припекало не хуже, чем летом. Вокруг автодрома развлекалась куча людей (полно иностранцев), работали различные активности от спонсоров и ощущалась атмосфера всеобщего праздника. На мгновение показалось, что пандемия отступила, пусть и на выходные.

На трассе скучный, с точки зрения важности для очкового зачета, пятничный день внезапно разразился бомбой. Макс Ферстаппен проехал первые свободные заезды со старой силовой установкой, а уже через полтора часа отжигал на новой. Решение «Ред Булла» читалось. Голландца оштрафовали на три позиции за проезд по голове Льюиса Хэмилтона в Монце, поэтому лучшего времени для отката в конец пелотона было не придумать. Трасса в Сочи после ее возвращения в календарь Формулы неизменно оставалась за гонщиками «Мерседеса», поэтому претендовать на максимальные очки Макс вряд ли бы смог. Тем более «серебряные стрелы» лучше всех отбомбили свободные заезды.

По времени солиднее смотрелся Валттери Боттас (привез партнеру по команде 0,211 и 0,044 секунды), но ожидать от него сопротивления триумфу Льюиса Хэмилтона было бы наивно. Тем более финн окончательно смирился с ролью приспешника британца: «Я буду рад исполнять командные приказы, чтобы Хэмилтон выиграл титул. Раньше мне было трудно принять эту ситуацию, и тогда мне было больно. Теперь же я сильно вырос и готов».

Кстати, соседом Макса на последнем ряду стал Шарль Леклер, которому перед Гран-при России тоже сменили силовую установку. Говорят, она максимально похожа на ту, что «Феррари» будет использовать в сезоне-2022.

25 сентября (суббота, день до гонки)

6 гоночных ивентов, которые превратились в лучшую квалификацию сезона и горячую гонку в «Ф-2»

Субботняя гоночная программа должна была стать одной из самых интенсивных в сезоне, но у ливня на это другие планы. Изначально организаторы хотели провести в первый выходной день по две спринтерских гонки в «Ф-2» и «Ф-3», а еще третьи свободные заезды и квалификацию «Ф-1».

Изменения начались еще в пятницу днем. Первый спринт «Ф-3» перенесли на день вперед, чтобы иметь возможность играться с расписанием в дождливую субботу. Помогло не сильно, потому что первый спринт «Формулы-2» пошел под откос примерно сразу. Туда же отправились свободные заезды главной серии. В один момент показалось, что гоночный день отменят, а квалификацию «Ф-1» перенесут на утро воскресенья, но в 14:45 (за 15 минут до старта квалификации) дождь внезапно прекратился.

То, что гонщики показали в битве за места на стартовой решетке, стоило ливней и нервов от переносов. Лидер сезона Макс Ферстаппен проехал всего один круг и отправился готовиться к старту с последнего места – рисковать машиной по мокрой трассе было глупо. Примерно по той же стратегии без борьбы в квалификации проехал Шарль Леклер.

А вот остальные пилоты выдали шоу, инициатором которого выступил Джордж Расселл. Будущий пилот «Мерседеса» в очередной раз залез в третий сегмент квалификации, а уже там устроил феерию. Примерно за шесть минут до финиша британец заехал в боксы и сменил шины с промежуточных на мягкие слики – безумный вариант для погодных условий ГП России. Джордж отлавливал машину буквально в каждом повороте даже на прогревочном круге, но все равно вынудил переобуться весь пелотон. Лидировавший к тому моменту Льюис Хэмилтон исключением не стал, но при заезде на пит-стоп разнес переднее крыло, потерял время, а на быстром круге и вовсе словил разворот.

Карлос Сайнс под дождем во время квалификации Гран-при России Фото: Getty Images

Дерзкий Расселл в итоге приехал к финишу третьим, а первый ряд стартового поля оккупировали Карлос Сайнс и Ландо Норрис. Испанец и британец быстрее всех среагировали на mind-games Расселла и выдали лучшие попытки на сликах на втором круге.

В «Ф-2» жары было не меньше. Еще на установочном круге в стену на полном ходу улетел Фелипе Другович, претендент на чемпионство Чжоу Гуаньюй не завершил гонку, а на подиум приехал русский пилот Роберт Шварцман.

26 сентября (воскресенье, день гонки)

26 сентября (воскресенье, день гонки): Льюис – чемпион и война «Мерседеса» с «Ред Буллом»

«Мерседес» окончательно обьявил войну «Ред Буллу». Назвать смену силовой установки Валттери Боттассу на втором этапе подряд по-другому просто нельзя. Мало того, что финн потерял шансы на борьбу за победу (а по уикенду он ехал едва ли не бодрее всех), так в команде еще и заявили о том, что смена установки «стратегическое решение для блокировки прорыва Макса Ферстаппена».

Болид Валттери Боттаса на трассе в Сочи Фото: Getty Images

Помогло не очень. Макс с самого старта рванул сквозь пелотон и к середине дистанции прорвался к очкам. Волна пит-стопов чуть поумерила темп голландца, который остановился на расстоянии в четыре машины от Льюиса, но дальше началось самое интересное. После серии пит-стопов от тех, кто держался на харде дольше всего, лидером гонки стал Ландо Норрис. Вслед за ним к финишу гнал Хэмилтон.

За британцами зияла пропасть, но тут вмешался дождь. Льюис, который не мог приблизиться к Ландо в гоночном темпе, за три круга до финиша поехал на «бесплатный» пит-стоп, чтобы сменить шины на промежуточные (отрыв от преследователей составлял около 50 секунд), а Норрис решил, что доедет и так. В итоге Хэмилтон отквитал почти 30 секунд за три круга, потому что Ландо банально выносило с трассы. Спустя круг хаоса Ландо все-таки поставили промежуточные шины, но было уже поздно. Льюис спокойно доехал к 100-й победе в карьере, но едва ли может быть доволен на 100%. Вторым с прорывом в 18 позиций стал Макс Ферстаппен. Третье место досталось Карлосу Сайнсу.

Уикенд в Сочи – супер. Дождь идеально сделал свое дело и вмешивался в расклады так, что интрига сохранялась на протяжении всех выходных. Гонщики ошибались и рисковали, а трасса, которую называли скучной и необгонной, внезапно подарили едва ли не лучшую гонку в сезоне. Сочи, мы будем скучать.

