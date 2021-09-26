Фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна Российской Федерации использовался на церемонии открытия Formula 1 ВТБ Гран-При России 2021.

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Гран-при России – этап чемпионата мира «Формулы-1» и проходит на «Сочи Автодроме» с 24 по 26 сентября. В связи с решением CAS по спору между ВАДА и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Также запрещено использование национального гимна России. Русский пилот «Хааса» Никита Мазепин выступает в «Формуле-1» под флагом Российской автомобильной федерации (РАФ).

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В воскресенье, 26 сентября в 15:00 по мск началась 15-я в сезоне гонка.

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