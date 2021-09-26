Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отпраздновал свою 100-ю победу в «Формуле-1», выиграв Гран-При России, который проходил на автодроме в Сочи.
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Семикратный чемпион «Ф-1» Хэмилтон победил в Сочи в пятый раз в карьере. Ранее британец первенствовал в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен из Нидерландов, третьим стал испанец Карлос Сайнс-младший на «Феррари».
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