«Формула-1» объявила о том, что этап Гран-при России в сезоне-2022 не состоится.

Гран-при России должен был пройти в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года. Этап отменен по причине объявленной Владимиром Путиным специальной военной операции России в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР.

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«Чемпионат мира «Формула-1» проводится с позитивной целью объединения людей и наций. Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации.

Формула-1 Джереми Кларксон – Мазепину: «Чертовский тормоз. Гоняй в России» 6 ЧАСОВ НАЗАД

В четверг вечером «Формула-1», Международная автомобильная федерация (FIA) и представители команд обсудили позицию нашего вида спорта, и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», – говорится в официальном заявлении «Формулы-1».

Формула-1 Мазепин: «Хочу принести России 1-ю победу в «Формуле-1» 23/02/2022 В 07:11