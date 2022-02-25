«Формула-1» объявила о том, что этап Гран-при России в сезоне-2022 не состоится.
Гран-при России должен был пройти в Сочи с 23 по 25 сентября 2022 года. Этап отменен по причине объявленной Владимиром Путиным специальной военной операции России в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР.
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«Чемпионат мира «Формула-1» проводится с позитивной целью объединения людей и наций. Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации.
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Джереми Кларксон – Мазепину: «Чертовский тормоз. Гоняй в России»
В четверг вечером «Формула-1», Международная автомобильная федерация (FIA) и представители команд обсудили позицию нашего вида спорта, и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», – говорится в официальном заявлении «Формулы-1».
Ранее из-за ситуации в Украине УЕФА официально перенес финал ЛЧ из Санкт-Петербурга.
«Хаас» уберет с болида цвета российского флага. Легенда шоу Top Gear Джереми Кларксон отреагировал и обратился к Никите Мазепину.
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