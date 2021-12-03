В Саудовской Аравии стартует предпоследний Гран-при «Формулы-1» сезона-2021 – и судьба титула до сих пор не ясна, что делает этот год уникальным и незабываемым. Уже привычно, что Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» обеспечивал чемпионство за несколько этапов до конца, но теперь он отстает от лидера «Ред Булла» Макса Ферстаппена, хоть и имеет отличные шансы на итоговую победу.

Текущие расклады

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Личный зачет:

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Ферстаппен – 351,5 балла

Хэмилтон – 343,5 балла

Кубок конструкторов:

«Мерседес» – 546,5 балла

«Ред Булл» – 541,5 балла

Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») Фото: Getty Images

Трасса в Джидде – абсолютно новая: буквально была сдана в эксплуатацию за несколько дней до старта первой практики. Нельзя наверняка сказать, какому болиду она больше подойдет, но на бумаге кажется, что «Мерседесу». После прохождения трассы на виртуальных симуляторах эксперты называют трек моторным: он состоит в основном из высокоскоростных поворотов, большинство из связок проходятся на полном газу.

Но легко точно никому не будет, даже Хэмилтону, которому планируют поставить турбо-движок, на котором он разорвал Гран-при Бразилии. Городская трасса очень узкая, и места для маневра очень мало: пилотам предстоит быть невероятно внимательными, чтобы не вылететь за пределы трека или не врезаться в стену. Джидду сравнивали с Монцей (из-за максимально высокой скорости), Монако, Баку и Зандвортом: учитывая, что Монца и Монако – абсолютно противоположные типы трасс, командам предстоит немало работы с настройками.

Кто может оформить чемпионство в Джидде?

Математические шансы есть только у Ферстаппена – Хэмилтона в Саудовской Аравии восьмикратным не сделает даже победа с быстрейшим кругом и сход конкурента. 24-летний пилот «Ред Булла» оформит свой первый титул в Джидде, если:

выиграет с лучшим кругом, Хэмилтон станет шестым (или ниже),

выиграет без лучшего круга, Хэмилтон станет седьмым (или ниже),

станет вторым с лучшим кругом, Хэмилтон станет десятым (или ниже),

станет вторым без лучшего круга, Хэмилтон финиширует 11-м (или ниже).

Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

Несмотря на текущее преимущество Ферстаппена в восемь баллов, он находится в более уязвимом положении: более опытный соперник догоняет, конфигурация трассы – в пользу Льюиса. Если Хэмилтон выиграет в Саудовской Аравии, а Ферстаппен станет вторым (лучший круг при этом достанется кому-то другому), лидеры сравняются по очкам перед завершением сезона в Абу-Даби.

Обоим противопоказаны сходы, но сильнее DNF ударит по Хэмилтону – в таком случае Максу останется финишировать на втором месте, что он скорее всего сделает. Для Ферстаппена сход сохранит шансы – но сугубо математические: в таком случае сэр Льюис практически точно без проблем доедет до титула в ОАЭ. Поэтому при борьбе колесо в колесо голландец наверняка пойдет до конца: для него предпочтительнее обоюдный сход.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», но преимущество еще более шаткое, чем у Ферстаппена – пять баллов. Многое в этой битве решат вторые пилоты – Валттери Боттас и Серхио Перес. Не все решено в борьбе «Феррари» и «Макларена» за третье место, хотя команда из Маранелло ощутимо оторвалась от британских конкурентов. В Джидде Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу из «Феррари» нужно набирать в сумме на 5,5 очков больше, чем Ландо Норрису и Дэну Риккардо.

Кто что сказал?

Ферстаппен:

«Все идет так же, как и по ходу всего сезона, никаких изменений. Трасса новая, и всем в первую очередь нужно изучить ее. Посмотрим, что получится в первой практике. Затем я просто сосредоточусь на уикенде и постараюсь показать максимальную скорость. Я закрылся от постороннего шума, не читаю позитивные или негативные вещи, и в целом не особо читаю медиа. Стараюсь заниматься другими вещи. Я сосредоточен на «Ф-1», а также занимаюсь своими делами за пределами трассы, работаю на симуляторе. Мы проводим отличный сезон, пережили много хороших моментов, это самое главное.

И без слов ясно, что на таком этапе карьеры, как у Хэмилтона, ты будешь лучше подготовлен, чем когда борешься за титул впервые или во второй раз. Это вполне естественно и нормально. Я тоже сейчас чувствую себя гораздо опытнее и более подготовленным по сравнению с тем, когда я впервые попал в «Ф-1». При этом я не думаю, что в данном случае преимущество Льюиса в опыте сыграет большую роль. В противном случае мы бы видели это на протяжении всего сезона».

Хэмилтон:

«В случае победы я добьюсь того, чего раньше никто не делал. И это может стать победой в самой тяжелой битве из тех, что «Ф-1» видела за довольно долгое время. И самой сложной. Так что по сумме факторов эта победа может стать самой значительной. К тому же, мы проводим сезон в условиях пандемии и всех связанных с этим ограничений и неудобств.

Мне не кажется, что я вышел на новый уровень. Просто я в целом выступаю на достаточно хорошем уровне. Возможно, в Бразилии мне и правда удалось показать что-то, чего мы не видели раньше, но мне кажется, что в моей карьере уже не раз возникали ситуации, когда мне удавалось вот так отыгрываться».

Расписание Гран-при Саудовской Аравии

3 декабря (пятница)

1-я практика – 16:30 мск (01:00 – Матч! Арена)

2-я практика – 20:00 мск (02:15 – Матч! Арена)

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

4 декабря (суббота)

3-я практика – 17:00 (Матч! Арена)

Квалификация – 20:00 (Матч! Арена)

5 декабря (воскресенье)

Гонка – 20:15 (Матч ТВ)

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