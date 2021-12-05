Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Вторым с отставанием 11,825 секунды стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас отстал от победителя на 27,531 секунды и приехал к финишу третьим.

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В первую десятку также заехали Эстебан Окон («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Пьер Гасли («Альфа Таури»), Шарль Леклер («Феррари»), Карлос Сайнс («Феррари»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») и Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1 Брэд Питт снимется в кино о гонках с Хэмилтоном (Hollywood Reporter) ВЧЕРА В 13:27

В общем зачете теперь двоевластие – после победы в Саудовской Аравии Льюис Хэмилтон сравнялся с Максом Ферстаппеном – у обоих пилотов по 369,5 очков. Третий – Валттери Боттас из «Мерседеса», у него 218 баллов.

Четвертый российский гонщик «Формулы-1» и Никита Мазепин сошел с дистанции. Также досрочно завершили заезд Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Джордж Расселл («Уильямс»), Серхио Перес («Ред Булл») и партнер Мазепина по «Хаасу» Мик Шумахер.

В Кубке конструкторов первым идет «Мерседес». За ним – «Ред Булл» и «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» определится в последней гонке сезона в Абу-Даби 12 декабря.

Кстати, Льюис Хэмилтон снимется в кино о гонках с Брэдом Питтом. О проекте уже кое-что известно

Возможно, титула Ферстаппену стоила обидная ошибка в квалификации . Голландец лишил себя поула на ровном месте.

Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен обидно ошибся в квалификации. Это стоило Максу титула? 03/12/2021 В 07:45