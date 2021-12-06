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Трасса в Джидде оказалась исключительно взрывной, и буквально каждый эпизод борьбы на ней заслуживает стать хайлайтом сезона. Могли ли мы подумать об этом еще поздней весной и начале лета, когда Макс Ферстаппен безбожно клепал первые места? Едва ли. Теперь же это стало прекрасной реальностью.

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Со старта гонки не показалось, что ей суждено стать одной из, если не лучшей гонкой сезона. «Мерседесы» выиграли старт, что при одинаковости шин отправляло гонку в битву стратегий, но потом начались фантасмагории и экшны помощнее, чем в нолановском «Доводе».

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Для начала в стене оказался Мик Шумахер и коренным образом повлиял на течение гонки. «Мерседесы» мгновенно среагировали на машину безопасности пит-стопами на жесткие шины, а в «Ред Булле» почему-то решили оставить Макса на стартовых желтых. В этот момент показалось, что этот провал точно будет стоить Ферстаппену места в топ-2, но на трассу пришли красные флаги. Макс спокойно заехал на пит-стоп и получил свежие шины позже основных соперников, причем совершенно бесплатно.

Первый рестарт гонки Макс провел с поула, но уступил стартовое ускорение Льюису. Хэмилтон первым заезжал в первый поворот, но Ферстаппен уперто лез в закрытую на 90% калитку. В конце маневра Макс все-таки отрулил и объехал опешившего Льюиса за пределами трассы. Битвой титанов воспользовался Эстебан Окон, который рванул на вторую строчку прямо за голландцем, оставив Льюиса после рестарта только третьим. Дирекция гонки сразу подумала о том, что Ферстаппен должен вернуть позицию Хэмилтону, вот только для этого нужно было решить проблему Окона, который оказался вторым. Через несколько секунд стало понятно, что ничего решать не нужно.

На спасение судьям пришли гонщики в задней части пелотона. Шарль Леклер развернул Чеко Переса (позже стюарды признали эпизод гоночным), а Никита Мазепин на полном ходу врезался (его вина в столкновении минимальна, потому что среагировать было малореально) в Джорджа Рассела. Гонка снова погрузилась в режим красных флагов.

Пока с трассы убирали машины Мазепина и Рассела, а еще гору обломков, на капитанских мостиках царил хаос. «Мерседес» и «Ред Булл» по-своему трактовали эпизод в первом повороте, но дирекция гонки была непреклонна. Макс выиграл позицию за пределами трассы и должен вернуть позицию на рестарте. Но интересное только начиналось.

На втором рестарте решетка выглядела так: Окон-Хэмилтон-Ферстаппен. Ожидался предсказуемый проход лидеров гонщика «Альпин» на дистанции из-за разницы в машинах, но внезапно оказалось, что лишь француз с англичанином решили возобновить гонку на свежем харде. Голландцу же налепили желтые шины, которые давали ему гигантское преимущество при старте с места.

Первый рестарт гонки в Саудовской Аравии Фото: Getty Images

Макс рванул с третьей строчки и в первый поворот влетел первым. Перевес по шинам дал ему мгновенное преимущество, но через десяток кругов обещал стать проблемой. Льюис ехал за Ферстаппеном в спокойном темпе, а тот, видимо, получал подарки судьбы за вылет с трассы в квалификации. Иначе объяснить появление пяти или шести режимов виртуальной машины безопасности просто нельзя. Конечно, обломки летели и после столкновения Феттеля с Цунодой, а потом Себа с Кими Райкконеном, но ведь можно было убрать сразу и все. В тот момент гонки показалось, что Макс удержит победу на более мягких шинах, уж слишком много времени гонщики не сжигали резину из-за намеренного снижения скорости.

Когда трасса наконец избавилась от обломков, Льюис подъехал к Максу вплотную. Гонщики снова не поделили поворот, а Ферстаппен вновь выехал за пределы трассы, сохранив лидерство. Снова работа дирекции гонки и привычный для таких эпизодов вердикт – вернуть позицию на трассе. Макс решился на это на одной из прямых, притормозил, потом почти остановился, а Льюис в это время, видимо, не получив сообщения от команды делал то же самое, но в паре метров позади.

Остановимся на секунду перед сюжетным поворотом №234784843 и подумаем о ситуации со стороны Льюиса. До эпизода с торможением Макса в гонке пять или шесть раз врубали режим виртуальной машины безопасности. Да, это сопровождалось сигналами на руле гонщиков, но, например, в тренировке режим желтых флагов кто-то включал случайно. Хэмилтон не знает о том, что главный соперник по чемпионату отдает ему позицию (потому что команда не успела ему об этом сообщить) и тоже тормозит.

В итоге торможения друг за другом приводят к тому, что Хэмилтон рвет с места (наверное, после команды с капитанского мостика) и врезается в Макса сзади, едва не ломая крыло. Ферстаппен тут же врубает полный режим двигателя и уезжает от Хэмилтона, потому что, по его мнению, позицию он отдал, а потом забрал обратно. Пару кругов гонка идет спокойно, пока «Ред Булл» вновь не призывают отдать позицию. Макс делает это перед одним из поворотов на 42-м круге, но тут же проезжает Льюиса. На 43-м уже Хэмилтон рвет на максимум и проезжает Макса в повороте как раз в тот момент, когда голландец узнает о штрафе в пять секунд за срезку несколько кругов назад. После этого лидер в гонке уже не менялся.

Закончились ли на этом хайлайты? Конечно, нет. После вылета Чеко Переса «Мерседес» получил огромное преимущество в Кубке Конструкторов, но Валттери Боттас к финишу гонки ехал только четвертым. Счастливец Окон еще за два круг до финиша сохранял подиум и не отдал его даже на 59-м круге из 60, когда финн прессовал его с открытым крылом. Прошла половина последнего круга, и Эстебан был первым, 75% – все еще первым. Даже после 95% решающего круга Окон был на подиуме, но Боттас открыл крыло на последней прямой и приехал на финиш третьим. Окона жалко, но эта безумная гонка не могла закончиться просто. Кстати, уже после гонки Ферстаппену накинули еще десять секунд за то торможение, которое привело к контакту – но это не повлияло на финишные позиции.

На следующей неделе состоится финал сезона в Абу-Даби. Представить настолько напряженным он окажется, пока нельзя. Эпитетов и затертых до дыр фраз про «напряжение в воздухе» точно будет мало, потому что накал будет в каждом мускуле пилотов и в каждой лошадиной силе машины. Да и в воздухе тоже будет. Иначе быть просто не может, потому что гонщики подошли к 22-й гонке сезона с равным (!!!) количеством очков. Формально выше в таблице за счет большего количества побед расположен Ферстаппен, но все все понимают. Кто будет выше в ОАЭ, тот и станет абсолютно великим гонщиком. Потому что другой выиграть такой сезон не способен.

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