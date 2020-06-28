Бывший босс «Ф-1»: «Не виноват, что я белый. Забанят на гонках – найду пропуск в России»

Берни Экклстоун отверг обвинения в расизме, а заодно намекнул на дружбу с Владимиром Путиным.

Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал собственные выражения, за которые его обвинили в расизме.

«Меня за это хотят не пускать на гонки. Но не советовал бы им этого делать. Вероятно, они попытаются в России [Экклстоун намекнул на близкую дружбу с президентом Владимиром Путиным]. Но, думаю, что найду какой-нибудь пропуск.

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Владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун, президент России Владимир Путин, 2018 год Фото: Getty Images

Я не против черных – наоборот, всегда очень за. Отец Льюиса [Хэмилтона] хотел делать со мной совместный бизнес, у него несколько хороших тренажеров для гребли. И я бы никогда не вписался в это, если был бы против темнокожих. Если проект кажется мне привлекательным, я в деле.

На протяжении многих лет я встречал много белых людей, которых на дух не переносил, и никогда не встречал темнокожих, которые бы мне не нравились. Пару раз меня грабили, и однажды это были три черных парня. Я загремел в больницу и даже после этого ничего не имел против темнокожих. Не считаю Льюиса черным или кем-то еще – для меня он просто Льюис.

Если черному или белому человеку отказывают в работе, то нужно спрашивать почему. Это из-за цвета кожи или потому что они не подходили для этой должности? Вот о чем я вел речь. А потом эти люди идут на марши, организованные квази-марксистами, хотят свергнуть полицию и стать катастрофой для всей страны. Если спросить большинство из них, против чего они протестуют, вам, вероятно, даже не ответят. Потому что не знают.

Это не моя вина, что я белый или что я ниже ростом, чем стоящий рядом со мной человек. Меня называли Титч (коротышка, мелюзга) в школе – так я понял, что должен уметь за себя постоять. Темнокожие тоже должны заботиться о себе сами», – сказал Экклстоун в интервью Daily Mail.

89-летний бизнесмен руководил чемпионатом мира по автогонкам в классе «Формула-1» с 1978 по 2017 гг.

Ранее Берни заявил, что иногда темнокожие могут быть большими расистами, чем белые. В «Ф-1» раскритиковали его позицию, а шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сказал, что экс-владелец «Формулы» ничего не делал для решения проблемы расизма.

В 2014 году Берни Экклстоун получил в России Орден Дружбы.

Экс-президент «Ф-1» Экклстоун: «Во многих случаях черные – еще большие расисты, чем белые»

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