Формула-1
Season 2020

Сироткин вновь стал резервным пилотом «Рено»

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Сергей Сироткин, «Рено», Гран-при России, 2019 год

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Это его четвертый контракт на роль третьего гонщика в «Ф-1».

Русский автогонщик Сергей Сироткин подписал соглашение с «Рено» и станет резервным пилотом команды «Формулы-1».

«Я очень рад вновь присоединиться к Renault DP World F1 Team в роли третьего и резервного пилота. Я полностью поддерживаю амбиции команды и готов сделать все от меня зависящее для достижения необходимого результата. Спасибо команде за оказанное доверие!» – написал в твиттере Сироткин.

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Это третье появление 24-летнего русского в этом качестве в «Рено». Ранее он выступал резервным пилотом в сезонах-2017 и 2019. Также он был тестовым гонщиком французской конюшни в 2016-м, а также был третьим членом команды «Макларен» в 2019-м.

  • Чемпионат мира-2018 в классе «Ф-1» Сироткин провел в качестве боевого пилота «Уильямс», но в 21 гонке набрал лишь одно очко и занял по итогам сезона 20-е место.
  • В 2011 году Сергей стал чемпионом Европейской Формулы-Абарт, а в 2015 и 2016 гг. занимал третью позицию в общем зачете гоночной серии GP2.
  • Сезон-2020 в «Формуле-1» стартует на Гран-при Австрии 4 и 5 июля.

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