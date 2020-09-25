Бывшая жена экс-главы команды «Рено» Флавио Бриаторе и телеведущая Элизабетта Грегорачи рассказала о состоянии семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера.
– Он не разговаривает, общается только глазами. К нему пускают лишь троих человек, только они могут увидеть Шумахера. Я знаю, о чем говорю. Они переехали в Испанию, его жена превратила дом в госпиталь. Машина, которая управляется движением глаз, – его единственный способ общения. Только так можно понять, в сознании ли Михаэль.
– Шумахер может разговаривать?
– Сейчас совсем чуть-чуть, но вообще нет, – ответила Грегорачи. Ее цитирует Sportmediaset.
- Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы после неудачного падения на горных лыжах в декабре 2013 года. Его сразу ввели в медикаментозную кому, в которой он провел шесть месяцев. Различные источники сообщали, что Шумахер находится в сознании и проходит реабилитацию дома. Он не появлялся на публике после инцидента.
- 40-летняя Грегорачи и 70-летний Бриаторе поженились в 2008 году и развелись в 2017-м. Водителем их свадебного кортежа в Риме был двукратный чемпион «Ф-1» Фернандо Алонсо.