– Он не разговаривает, общается только глазами. К нему пускают лишь троих человек, только они могут увидеть Шумахера. Я знаю, о чем говорю. Они переехали в Испанию, его жена превратила дом в госпиталь. Машина, которая управляется движением глаз, – его единственный способ общения. Только так можно понять, в сознании ли Михаэль.