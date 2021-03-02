Русский гонщик Даниил Квят вернулся в «Формулу-1». Он занял место резервного пилота в команде «Альпин». Теперь 26-летний спортсмен будет бэкапом Фернандо Алонсо и Эстебана Окона в конюшне, которая до 2021 года носила название «Рено».
Квят стал последним резервным пилотом «Ф-1» и занял оставшееся место в командах. Ранее о соглашениях третьего гонщика объявили «Мерседес» (Стоффель Вандорн), «Ред Булл» (Александр Албон), «Альфа Ромео» (Роберт Кубица) и «Хаас» (Пьетро Фиттипальди). Об этом сообщил сайт MotorSport Week, а затем подтвердил твиттер «Альпин».
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- Даниил впервые дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году и провел в основе уже 110 стартов.
- Русский пилот выступал за «Торо Россо»/«Альфа Таури» и «Ред Булл» и завоевал три подиума. Самым высоким местом в общем зачете стала седьмая позиция в сезоне-2015 – единственном полноценном в составе «Ред Булла».
- В 2020-м Квят потерял место в «Альфа Таури» после 14-й строчки в чемпионате, и команда предпочла гонщику из России японца Юки Цуноду.
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