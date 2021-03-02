Русский гонщик Даниил Квят вернулся в «Формулу-1». Он занял место резервного пилота в команде «Альпин». Теперь 26-летний спортсмен будет бэкапом Фернандо Алонсо и Эстебана Окона в конюшне, которая до 2021 года носила название «Рено».