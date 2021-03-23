Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент драки двух дрессированных слонов в цирке в Казани.
«Каждый день я просыпаюсь от проявления человеческого насилия. Кто-нибудь знает, как можно остановить происходящее здесь в России?» – написал в сторис инстаграма Хэмилтон.
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Он поделился постом общественной благотворительной организации Karmagawa, которая призывала остановить жестокость по отношению к цирковым животным.
- В воскресенье, 21 марта, во время дневного представления один слон повалил другого на борт манежа и повредил ограждение. Дрессировщики отогнали животных друг от друга, никто не пострадал.
- 36-летний Хэмилтон давно поддерживает зоозащитные организации и не ест пищу животного происхождения.
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