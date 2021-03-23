Опубликовано 23/03/2021 в 15:33 GMT | Обновлено 23/03/2021 в 15:34 GMT

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент драки двух дрессированных слонов в цирке в Казани.

«Каждый день я просыпаюсь от проявления человеческого насилия. Кто-нибудь знает, как можно остановить происходящее здесь в России?» – написал в сторис инстаграма Хэмилтон.

Формула-1 «Хаас» представил болид в цветах флага РФ. В США траур 04/03/2021 В 11:53

Он поделился постом общественной благотворительной организации Karmagawa, которая призывала остановить жестокость по отношению к цирковым животным.

В воскресенье, 21 марта, во время дневного представления один слон повалил другого на борт манежа и повредил ограждение. Дрессировщики отогнали животных друг от друга, никто не пострадал.

36-летний Хэмилтон давно поддерживает зоозащитные организации и не ест пищу животного происхождения.

Гран-при Бахрейна Хэмилтон продлил контракт с «Мерседес» на сезон-2021 08/02/2021 В 15:55