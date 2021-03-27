Гран-при Бахрейна в последние выходные марта откроет новый сезон «Формулы-1». 2021-му году будет сложно превзойти 2020-й по необычности – хотя бы потому, что пока планируется обойтись без двух подряд гонок на одной и той же трассе. Но интриг чемпионату и так хватает.

Кто поборется с «Мерседесом»?

«Серебряные стрелы» доминировали семь лет подряд – в истории королевских гонок еще никто не держался на вершине так долго. Из года в год нейтральный зритель ждет, когда кто-нибудь сбросит «Мерседес» с трона. Но «Феррари», «Ред Буллу» и остальным каждый раз что-то мешает: то череда аварий со сходами, то фиаско с двигателем, как у итальянцев в прошлом сезоне.

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Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Руководитель «скудерии» Маттиа Бинотто заявил , что инженеры уделили максимум внимания новой силовой установке, но в этом сезоне «Феррари» едва ли вернется в чемпионскую борьбу. Команда лишь оттолкнулась от дна после шестого места в Кубке Конструкторов – худшего за 40 лет результата. Эти слова подтвердили тестовыми выступлениями Шарль Леклер и Карлос Сайнс: на предварительных заездах в Сахире «красные» по-прежнему где-то в середине.

«Мерседес» в межсезонье обошелся косметическими изменениями. Понимая, что конкуренты далеко позади, команда не особо заморачивалась с новинками. У них, кстати, тоже не лучшие тесты, но к этому трюку все давно привыкли: немцы прибедняются перед сезоном, а затем опять привозят всем по полсекунды на круге. Единственный риск для «стрел» – новое правило с уменьшением площади днища возле заднего моста для снижения прижимной силы. «Мерседесу» с его длинной базой и небольшим продольным углом наклона это хуже, чем короткому «Ред Буллу». Возможно, именно отсюда топовые результаты Макса Ферстаппена в марте.

Так что пока именно голландец выглядит главным конкурентом Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Чтобы Макс подвинул фаворитов, вокруг него будут плясать все инженеры «быков». Но парень бывает чересчур горячим и заносчивым. Нормальное качество для гонщика, только не когда оно бьет через край в каждом втором Гран-при.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Как стартует Мазепин?

Для российского зрителя новый сезон – это в первую очередь дебют Никиты Мазепина на высшем уровне. Не успел он проехать хотя бы одну квалификацию, а уже несколько раз попал в новости. Сначала косвенно: много вопросов вызвала бело-сине-красная расцветка «Хааса» – еще более удивительная, учитывая, что команда американская. ВАДА и сюда сунула нос: как и в любом другом виде спорта, в гонках российский флаг под запретом. Впрочем, на «Формулу-1» у антидопингового агентства рычагов не так много, поэтому обошлось сухим «изучение завершено, нарушений не обнаружено».

Затем уже сам Мазепин посмеялся по радио, когда чуть не въехал в развернувшегося Хэмилтона: «Ха-ха-ха. Посмотрите на это, я почти врезался в него». Тут же на пилота рухнула тонна критики: к конкурентам, особенно таким титулованным, новичок должен относиться с уважением, а риск столкновения – не повод для шуток. Особо выдающиеся активисты BLM даже разглядели расизм, а в твиттер вернулся хэштег «WeSayNoToMazepin», который впервые появился после другого скандала: в декабре гонщик опубликовал видео, на котором трогает девушку за грудь.

Никита Мазепин Фото: Getty Images

По отдельности все это – мелочи, но вместе они формируют фон вокруг Мазепина. Но главная проблема четвертого русского в «Ф-1» – едва ли не слабейшая машина в серии. «Хаас» принесет этот сезон в жертву и сосредоточится на будущих разработках. Далеко не факт, что болиды с российской расцветкой поборются даже за предпоследнее место с «Уильямсом». Единственная задача команды на этот год – обкатка двух молодых пилотов. А главный соперник Никиты – его партнер Мик Шумахер. Затмить третьего представителя великой династии и сына Михаэля будет непросто.

Каким будет возвращение Алонсо?

Двукратный чемпион мира, один из главных скандалистов конца нулевых – начала 2010-х вернулся. Попробовал себя в гонках на выносливость, взял второй титул в «Ле-Мане», поучаствовал в «Инди-500» и «Дакаре», а в прошлом году подписал двухлетний контракт с «Рено», которые позже переименовались в «Альпин».

Фернандо Алонсо Фото: Getty Images

В старом «Рено» под руководством Флавио Бриаторе Алонсо провел лучшие годы карьеры – именно тогда он взял два титула подряд. Но с тех пор в команде изменилось плюс-минус все, и сейчас она – крепкий середняк. В условиях, когда машина влияет на результат гораздо больше, чем пилот, едва ли Фернандо вытащит «Альпин» в лидеры. Но для нового витка в истории команды возвращение легенды – самое то. Осталось понять: не растерял ли ветеран форму за два года путешествий по другим турнирам?

Поможет ли задний диффузор «Макларену»?

Давно прошла эпоха, когда «маки» боролись за самые высокие места. Они упали в пропасть, когда ушли за двигателями к «Хонде». Три года мучений с японцами, затем еще три с «Рено» – не таких тяжелых, но все еще далеких от лучших времен. И вот «Макларен» воссоединяется с «Мерседесом». Уже один этот факт взбодрит команду, а может, еще приблизит к лидерам после прошлогоднего третьего места.

Ландо Норрис («Макларен») и Лэнс Стролл («Астон Мартин») Фото: Getty Images

Но главная инновация – задний диффузор. Благодаря хитрому креплению инженеры обошли ограничение рабочих плоскостей и сохранили прежнюю прижимную силу, чего не добились конкуренты. Наконец, третий аргумент в пользу «Макларена» – переход из «Рено» опытного Дэна Риккардо. Благодаря этим факторам вполне можно говорить о повторении третьего места – а может, и о чем-то большем.

Кто выделится из середины?

Если «Феррари» и правда поработали над двигателем, то Кими Райкконен выжмет из «Альфа Ромео» побольше, чем прошлогодние восемь очков напополам с Антонио Джовинацци. То же самое касается «Альфа Таури», которые в итоговой таблице-2020 финишировали неподалеку от «Феррари». Интересно также, будет ли потолком четвертое место для Серхио Переса и «Рейсинг Пойнт». Но главная интрига середины пелотона – Себастьян Феттель, который разругался с «Феррари» и ушел в новую во всех смыслах команду. «Астон Мартин» самостоятельно гоняли в «Ф-1» лишь один сезон, и было это полвека назад. Четырехкратный чемпион поможет им на новом месте, но с местами выше прошлогоднего «Феррари», скорее всего, придется подождать.

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