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Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Сингапура, Сергей Сироткин – последний из тех, кто не сошел
Льюис – молодец, Сережа – эээ.
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Сингапура.
Он на 8,961 секунды обошел Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Третьим с отставанием в 39,945 секунды стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Также в топ-10 попали Валтери Боттас, Кими Райконнен, Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Нико Хюлькенберг.
Русский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 19-ю позицию и отстал от Хэмилтона на два круга. Он – последний из тех, кто не сошел с дистанции в Сингапуре.
- Это седьмая победа Льюиса в сезоне и вторая подряд после Гран-при Италии.
- Британец на 40 очков опережает в общем зачете Себастьяна Феттеля из «Феррари». «Мерседес» также лидирует в Кубке конструкторов с 452 баллами (у «Феррари» – 415).
- Следующей гонкой на чемпионате мира в классе «Формула-1» станет Гран-при России. Она пройдет с 28 по 30 сентября на «Сочи Автодроме».
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