Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Сингапура, Сергей Сироткин – последний из тех, кто не сошел

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Сингапура.

Он на 8,961 секунды обошел Макса Ферстаппена из «Ред Булла». Третьим с отставанием в 39,945 секунды стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Также в топ-10 попали Валтери Боттас, Кими Райконнен, Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо, Карлос Сайнс, Шарль Леклер и Нико Хюлькенберг.

Русский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 19-ю позицию и отстал от Хэмилтона на два круга. Он – последний из тех, кто не сошел с дистанции в Сингапуре.

Это седьмая победа Льюиса в сезоне и вторая подряд после Гран-при Италии.

Британец на 40 очков опережает в общем зачете Себастьяна Феттеля из «Феррари». «Мерседес» также лидирует в Кубке конструкторов с 452 баллами (у «Феррари» – 415).

Следующей гонкой на чемпионате мира в классе «Формула-1» станет Гран-при России. Она пройдет с 28 по 30 сентября на «Сочи Автодроме».

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