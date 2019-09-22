В Сингапуре завершился 15-й этап «Формулы-1». Первым приехал Себастьян Феттель, вторым – партнер немца по «Феррари» Шарль Леклер, он уже третий заезд подряд завершает на подиуме. Третий – Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Хэмилтон из «Мерседеса» приехал четвертым.

Квят финишировал на 15-й позиции. На 50-м круге пилот «Торо Россо» влетел в Кими Райкконена и досрочно завершил заезд финна. Даниил продолжил гонку, но пропустил вперед несколько болидов.

Следующий этап ЧМ пойдет в Сочи 29 сентября.

Немец победил в Сингапуре уже в пятый раз.

«Феррари» впервые за 11 лет победила на трех этапах подряд.

Карьера Феттеля в «Формуле-1» под угрозой. Провалы «Феррари», истерики и Хэмилтон сломали немца

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