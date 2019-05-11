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Боттас выиграл квалификацию, Квят – девятый
Следом идут Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификации пятого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Испании.
Боттас показал результат 1 минута 15,406 секунды, вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (отставание - 0,634 секунды), замкнул тройку лучших немец Себастьян Феттель («Феррари», +0,866).
Даниил Квят из «Торо Россо» (+2,167) занял девятое место, его партнер по команде тайский гонщик Александр Албон не попал в третий сегмент квалификации и стал 12-м.
- Гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье.
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