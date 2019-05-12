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Хэмилтон выиграл гонку, Квят набрал два очка
Англичанин вновь стал лидером чемпионата.
Британский пилот Льюис Хэмилтон из «Мерседес» выиграл Гран-при Испании, одержав третью победу в сезоне.
Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, замкнул тройку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Даниил Квят второй раз в сезоне попал в топ-10: он стал девятым и набрал два очка.
- В общем зачете вперед вышел Хэмилтон, опережая Боттаса на шесть баллов.
- В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 96 очков.
- Следующий этап пройдет в Монако 26 мая.
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