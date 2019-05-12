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Хэмилтон выиграл гонку, Квят набрал два очка

Хэмилтон выиграл гонку, Квят набрал два очка
Eurosport

11 ч. назад

Англичанин вновь стал лидером чемпионата.

Британский пилот Льюис Хэмилтон из «Мерседес» выиграл Гран-при Испании, одержав третью победу в сезоне.

Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, замкнул тройку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Даниил Квят второй раз в сезоне попал в топ-10: он стал девятым и набрал два очка.

  • В общем зачете вперед вышел Хэмилтон, опережая Боттаса на шесть баллов.
  • В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 96 очков.
  • Следующий этап пройдет в Монако 26 мая.

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