Льюис творит историю на наших глазах.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Испании. Шестикратный чемпион мира в классе «Формула-1» стартовал с поул-позишн, никому не отдавал лидерство и финишировал со временем 1:31:45.279.

На втором месте оказался гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Он уступил британцу 24,177 секунды. Третьим стал финн Валттери Боттас, проигравший партнеру по «Мерседесу» 44,752 секунды.

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В топ-10 также заехали Лэнс Стролл, Серхио Перес, Карлос Сайнс, Себастьян Феттель, Александр Албон, Пьер Гасли и Ландо Норрис. Русский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят занял 12-е место – такое же, которое он занимал на стартовой решетке. По ходу гонки Квят получил штраф от судей за игнорирование синих флагов, но это не повлияло на итоговый результат.

После победы Хэмилтон обошел великого гонщика «Феррари» Михаэля Шумахера по подиумам за карьеру. У Льюиса теперь 156 попаданий в тройку на Гран-при «Королевских гонок», британец установил рекорд чемпионата мира по этому показателю.

Хэмилтон уверенно лидирует после шести этапов – у него 134 очка, в общем зачете он опережает Ферстаппена на 37 баллов.

Даниил Квят с двумя очками занимает 16-е место. Он заезжал в десятку всего в двух гонках из шести.

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