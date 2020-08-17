Хотели как лучше, получилось как всегда.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас пожаловался на дискомфортные ощущения из-за черного комбинезона во время Гран-при Испании.

30-летний финн сказал по командному радио: «Эти черные комбинезоны чертовски жаркие». После финиша он высказал претензии более развернуто.

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«В машине было очень жарко, в этом году температура в болиде еще выше. Нам пришлось поменять комбинезоны, а черный цвет лучше поглощает тепло, особенно в случае прямых солнечных лучей.

Не могу оценить, как сильно влияет смена белого цвета на черный в плане температуры, но в машине действительно жарко. В белых комбинезонах, безусловно, было бы прохладнее. Например, сегодня я сбросил три килограмма, а это довольно много. Возможно, это начнет влиять на результаты», – цитирует Боттаса Motorsport.com.

«Мерседес» сменил белые комбинезоны на черные в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter. Также в черный были перекрашены болиды.

В последней гонке Боттас финишировал третьим. Его напарник Льюис Хэмилтон стал победителем.

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