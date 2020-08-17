Формула-1
Гран-при Испании

Боттас похудел на 3 кг из-за черного комбинезона. «Мерседес» сменил цвет в поддержку BLM

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Валттери Боттас

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Хотели как лучше, получилось как всегда.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас пожаловался на дискомфортные ощущения из-за черного комбинезона во время Гран-при Испании.

30-летний финн сказал по командному радио: «Эти черные комбинезоны чертовски жаркие». После финиша он высказал претензии более развернуто.

Гран-при Испании

🏎Хэмилтон победил, обошел Шумахера по подиумам и установил рекорд «Ф-1»

18 ЧАСОВ НАЗАД

«В машине было очень жарко, в этом году температура в болиде еще выше. Нам пришлось поменять комбинезоны, а черный цвет лучше поглощает тепло, особенно в случае прямых солнечных лучей.

Не могу оценить, как сильно влияет смена белого цвета на черный в плане температуры, но в машине действительно жарко. В белых комбинезонах, безусловно, было бы прохладнее. Например, сегодня я сбросил три килограмма, а это довольно много. Возможно, это начнет влиять на результаты», – цитирует Боттаса Motorsport.com.

  • «Мерседес» сменил белые комбинезоны на черные в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter. Также в черный были перекрашены болиды.
  • В последней гонке Боттас финишировал третьим. Его напарник Льюис Хэмилтон стал победителем.

«Не полностью разделяю взгляды BLM». Пилот «Хааса» Магнуссен больше не будет преклонять колено

Подписывайся на нас ВКонтакте

Гран-при 70-летие

🏎Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия. Хэмилтон – второй, Квят – 10-й

09/08/2020 В 15:59
Гран-при Великобритании

«Один из самых впечатляющих финишей в истории». Как Хэмилтон выиграл гонку с пробитым колесом

02/08/2020 В 19:59
По теме
Формула-1Гран-при ИспанииВалттери Боттас
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир

  • Снукер

    О'Салливан – К. Уилсон

    Чемпионат мира-2020. Финал. 4-я сессия

    Eurosport 112:54-13:58
    По подписке
  • Play Icon
    Идет сейчас
    Велоспорт

    «Тур Ломбардии»

    Италия

    Eurosport 212:31-13:59
    По подписке
    Play Icon
    Идет сейчас