Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин неудачно начал гоночный уикенд на Гран-при Испании в Барселоне.
22-летнего гонщика «Хааса» развернуло на старте первой практики. Мазепин попал в гравийную ловушку передними колесами, но с помощью задней передачи сумел вернуться на трассу.
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Следующий за Мазепиным пилот «Феррари» Шарль Леклер сказал по командному радио: «Мазепин никогда не изменится».
В боксах «Хааса» присутствовал отец Никиты Дмитрий Мазепин – владелец «Уралкалия», главного спонсора команды.
- Первую гонку сезона Мазепин не закончил из-за разворота, во второй и третьей стал последним из финишировавших.
- Развороты российкого пилота стали главным мемом сезона-2021.
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