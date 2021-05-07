Опубликовано 07/05/2021 в 10:30 GMT | Обновлено 07/05/2021 в 10:31 GMT

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин неудачно начал гоночный уикенд на Гран-при Испании в Барселоне.

22-летнего гонщика «Хааса» развернуло на старте первой практики. Мазепин попал в гравийную ловушку передними колесами, но с помощью задней передачи сумел вернуться на трассу.

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Следующий за Мазепиным пилот «Феррари» Шарль Леклер сказал по командному радио: «Мазепин никогда не изменится».

В боксах «Хааса» присутствовал отец Никиты Дмитрий Мазепин – владелец «Уралкалия», главного спонсора команды.

Первую гонку сезона Мазепин не закончил из-за разворота, во второй и третьей стал последним из финишировавших.

Развороты российкого пилота стали главным мемом сезона-2021.

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