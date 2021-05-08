Новый сезон «Формулы-1» только стартовал, но уже несет минимум интриг. Льюис Хэмилтон предсказуемо лидирует в чемпионате, несмотря на мощный старт «Ред Булла» с Максом Ферстаппеном. «Мерседес» и «РБ» снова сильно опережают общую группу (только Чеко Перес пока не входит в топ-4), а несколько команд вновь рискуют закончить чемпионат без очков.

От внедрения нового технического регламента в 2022 году многие ждут обострения борьбы в пелотоне, но на самом деле, чтобы повысить зрелищность, нужны инновации в очковой системе.

Сейчас максимальное количество пойнтов за гонку – 26. 25 дают за победу в воскресном Гран-при, а еще один балл вручают за самый быстрый круг в гонке. При этом дополнительное очко за скорость накинут, только если пилот заехал по итогам ГП в десятку.

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Очки начисляются не всем участникам: их в личный зачет накидывают только десятке лучших. Спортсмены получают баллы по схеме 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 – то есть пригнавший к финишу вторым получает на 7 очков меньше чемпиона, третий – на 10 и т. д. Это влечет сразу несколько проблем.

При таком распределении борьба вне очковой зоны отсутствует. Реального смысла убивать машину в погоне за 13-м местом вместо 14-го нет. Разница в позициях важна только для гонщиков, которые чисто психологически хотят быть выше или стремятся завоевать боевой авторитет для манипуляции в переговорах о новом контракте.

Получается, некоторые команды проходят сезон с нулем очков, как было с «Уильямсом» в 2020-м. Вероятно, та же история ждет «Хаас» Никиты Мазепина и Мика Шумахера в сезоне-2021. Да, какие-то команды действительно очень слабы и недостойны брать очки, но едва ли хоть кому-то приятны огромные отставания в итоговой таблице. Если бы очки давали всем и начисляли за лучший круг не одно, а несколько (например, 5-3-1 в зависимости от скорости) и позволяли претендовать на него выходцам не из десятки, то положение в чемпионате мгновенно бы уплотнилось.

Никита Мазепин Фото: Getty Images

Еще одна проблема нынешнего распределения очков – легкость победы в чемпионате. Если взять в расчет сезон, в котором состоятся 20 Гран-при (возможны варианты от 17 до 23), то стать чемпионом можно уже после 16 гонок. Такая ситуация маловероятна, но достижима, если чемпион выиграет все 16 стартов, а серебряный призер возьмет столько же вторых мест. При этом отрыв в личном зачете в 70 очков реально создать за 10 гонок, то есть за половину чемпионата.

Такая ситуация гипотетична, потому что постоянно побеждать, как и стабильно заезжать в топ-2, нереально, но возможный сход с трассы лишает вылетевшего гонщика слишком многого. Опять же, 25 очков на одном Гран-при – это 5% от всего чемпионата. Триумф в одной гонке слишком преувеличен.

Когда регламент «25-18-…» только принимали, организаторы были уверены, что он значительно повысит конкуренцию в пелотоне. Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер отмечал следующее: «Не нужно бояться перемен, пока эти перемены к лучшему. И я думаю, что очки созданы прежде всего для того, чтобы ранжировать лучшую десятку пилотов и награждать тех, кто смог закончить гонку в этой зоне. Дело не в том, что пилоты не хотят рисковать. Если разница между первым и вторым местом составляет всего два очка, поражение не станет концом света. А вот если отрыв станет больше, у пилотов появится реальный стимул атаковать изо всех сил». В той же речи Хорнер упоминал о том, что система должна показать жизнеспособность и может быть изменена, если возникнет необходимость. Конечно, в первые четыре сезона ни о каких изменениях британский функционер не вспоминал – «Ред Булл» выиграл четыре титула подряд. Но, может, стоит задуматься об этом теперь?

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Совершенно непонятно, почему разница между вторым и третьим местами всего три балла (18 очков против 15), а не в семь. Почему разница между девятым и десятым местом – балл, а между восьмым и девятым – два? Честное пропорциональное распределение из 100 очков за гонку должно быть организовано по схеме 19-17-15-13-11-9-7-5-3-1, а не как сейчас. Победа в конкретной гонке гиперболизирована, очков за пределами десятки нет, как нет и борьбы.

Вот два простых факта, указывающих на это:

В эпоху доминирования «Мерседеса» лишь два раза из семи интрига в чемпионате жила до последней гонки;

В сезонах, когда побеждал Хэмилтон (все с 2014 года кроме 2016-го), минимальный отрыв чемпиона составлял 46 очков.

«Ф-1» как будто признает проблему и пытается с ней бороться. В сезоне-2021 запустят три спринтерские гонки по 100 км (Сильверстоун, Монца и, видимо, Сан-Паулу), которые заменят субботние квалификации. Традиционный отбор на воскресный Гран-При будет перенесен на пятницу и определит спринтерский старт-лист, а итоговую решетку на главный старт уикенда составят по результатам 100-километровой битвы. Смысл нововведения не только в том, чтобы повысить привлекательность пятничного и субботнего Гран-при, но и в добавлении интриги. За первое место в спринте (читай квалификации) будут присуждать 3 очка в общий зачет, 2 очка достанется второму финишировавшему, третьему уйдет 1 балл.

Но и спринты кажутся полумерой, которая не спасет интригу. Опираться в первую очередь стоит на повышение смысла в борьбе Шумахера и Латифи за 17-е место в Портимао, а не на фиктивный розыгрыш большего количества очков. Финансово мощные команды просто будут добирать дополнительные баллы еще и в субботу, а разрыв вырастет еще сильнее.

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