Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин модернизировал шлем в честь Дня Победы. С измененным шлемом Мазепин выступит в гонке Гран-при Испании.
На шлеме Мазепина поменялся дизайн 9-го номера – его выполнили в виде георгиевской ленты.
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- В квалификации Гран-при Мазепин занял последнее место и получил штраф за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте.
- Гонка четвертого этапа «Формулы-1» состоится 9 мая в 16:00 (мск).
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