Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин модернизировал шлем в честь Дня Победы. С измененным шлемом Мазепин выступит в гонке Гран-при Испании.

На шлеме Мазепина поменялся дизайн 9-го номера – его выполнили в виде георгиевской ленты.

Гран-при Испании Мазепин снова вылетел с трассы – теперь во время практики ВЧЕРА В 10:30

В квалификации Гран-при Мазепин занял последнее место и получил штраф за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте.

Гонка четвертого этапа «Формулы-1» состоится 9 мая в 16:00 (мск).

Гран-при Португалии Мазепин проштрафился в Португалии – нагло заблокировал лидера 02/05/2021 В 18:44