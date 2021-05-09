В квалификационной гонке Гран-при Испании канадский пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл показал неприличный жест российскому гонщику «Хааса» Никите Мазепину.
При обгоне Стролл продемонстрировал Мазепину средний палец.
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- В квалификации Гран-при Мазепин занял последнее место и получил штраф за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте.
- Гонка четвертого этапа «Формулы-1» состоится 9 мая в 16:00 (мск).
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