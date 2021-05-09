В квалификационной гонке Гран-при Испании канадский пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл показал неприличный жест российскому гонщику «Хааса» Никите Мазепину.
При обгоне Стролл продемонстрировал Мазепину средний палец.
Гран-при Испании
Мазепин добавил на шлем георгиевскую ленту в честь Дня Победы
3 ЧАСА НАЗАД
  • В квалификации Гран-при Мазепин занял последнее место и получил штраф за блокировку пилота «Макларена» Ландо Норриса в первом сегменте.
  • Гонка четвертого этапа «Формулы-1» состоится 9 мая в 16:00 (мск).
В «Ф-1» несправедливое распределение очков. Борьба – фикция
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Гран-при Испании
Мазепин снова вылетел с трассы – теперь во время практики
07/05/2021 В 10:30
Гран-при Португалии
Мазепин проштрафился в Португалии – нагло заблокировал лидера
02/05/2021 В 18:44