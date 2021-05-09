Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил на четвертом этапе «Формулы-1» – Гран-при Испании.
Британец преодолел 66 кругов за 1 час 33 минуты 7,680 секунды. Второе место в гонке занял нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен – он уступил Хэмилтону 15,841 секунды. Третьим финишировал финн Вальттери Боттас – партнер Льюиса по «Мерседесу» отстал на 26,610 секунды.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял последнее, 19-е место. Его напарник по команде Мик Шумахер расположился строчкой выше. Оба гонщика «Хааса» отстали от победителя на два круга.
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- Лучший круг гонки показал Макс Ферстаппен.
- Следующий этап «Формулы-1» – Гран-при Монако. Он пройдет с 20 по 23 мая.
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