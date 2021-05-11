Немецкий пилот «Формулы-1» Мик Шумахер, выступающий за «Хаас», чуть не задавил механика во время пит-стопа на Гран-при Испании. 22-летний гонщик не рассчитал скорость, и мужчине пришлось отскакивать от болида.

«Расстроен тем, что случилось на пит-стопе – мы все немного перепугались. Нужно все проанализировать и понять, что произошло. Главное, что с ребятами все в порядке. Кажется, я заехал в бокс чуть быстрее, чем нужно было. Хотя не особо быстрее, чем на тренировках. В любом случае, это был непростой момент, и нужно все проанализировать», – цитирует Шумахера Planet F1

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Мик занял 18-е место опередив только напарника, Никиту Мазепина из России, и не завершившего гонку японца Юки Цуноду из «Альфа Таури».

Следующая гонка состоится в Монако 23 мая.

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