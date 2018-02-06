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Дети заменят моделей на предстартовой церемонии представления гонщиков «Формулы-1»

Дети заменят моделей на предстартовой церемонии представления гонщиков «Формулы-1»
Eurosport

19 ч. назад

Если в футболе сделают наоборот, никто не расстроится.

Боссы «Формулы-1» теперь привлекут детей на предстартовых церемониях представления гонщиков.

На протяжении полувека гонщиков представляли грид-герлз, но в начале 2018-го в «Формуле-1» решили, что это несовременно. А дети – да. Плюс это якобы поможет вырастить поколение новых гонщиков-профи.

«Для детей участие в подобном событии станет незабываемым: представьте, что они смогут постоять рядом со своими героями, посмотреть, как те готовятся к гонке, и побудут рядом с элитой автоспорта перед стартом», – заявил коммерческий директор «Формулы-1» Шон Братчес.

В церемониях поучаствуют юниоры из картинга и младших гоночных серий. Их выберут в зависимости от спортивных успехов и с помощью лотереи.

Изменения не понравились не только фанатам красоток на треке, но и самим грид-герлз. Экс-модель и действующий пилот Мишель Вестби написала гневную отповедь в фейсбуке.

«Я больше не грид-герл, но уверена, что девушки лишились источника дохода, потому что феминистки думают, что знают лучше нас, хотя не понимают ничего о том, о чем судят! Это разочаровывает. У нас есть свой голос», – написала Вестби.

  • Грид-герлз были неотъемлемой частью «Формулы-1» с 1960-х годов.

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