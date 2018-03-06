Талантливая колумбийка усердно занималась на симуляторе и стала тест-пилотом команды «Формулы-1»

Колумбийка Татьяна Кальдерон пришла в команду «Формулы-1» Sauber в прошлом году на должность пилота по развитию. Ее работоспособность, пытливость и талант заслужили высокую оценку у инженеров и руководства команды – девушку утвердили в роли тест-пилота на следующий сезон.

В сезоне-2018 Кальедрон продолжит выступление в молодежной моносерии GP3, будет работать на симуляторе Sauber и взаимодействовать с командой во время Гран-при и в штаб-квартире в швейцарском Хенвиле.

Кальдерон может стать первой женщиной-гонщиком «Формулы-1» за 42 года. В 1976 году итальянка Лелла Ломбарди стала первой и единственной женщиной, набравшей очки в зачет «Формулы-1».

«Я испытываю огромную гордость и волнение, – цитирует Татьяну MSN. – С нетерпением жду продолжения нашего успешного сотрудничества. Новая должность поможет мне существенно развить гоночные навыки».

Татьяна начала гоночную карьеру в 9 лет, выиграв несколько национальных чемпионатов в Колумбии и США.

Первой девушкой, которая села за руль автомобиля «Формулы-1», стала итальянка Мария-Тереза де Филиппис.

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