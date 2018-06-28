Льюис Хэмилтон спел дуэтом с Кристиной Агилерой под псевдонимом, но его все равно раскусили

Пилот «Мерседеса» и четырехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Льюис Хэмилтон попробовал себя в музыке.

Автогонщик исполнил партию в песне Pipe певицы Кристины Агилеры в жанре хип-хоп. В этой композиции гонщик выступил под псевдонимом XNDA, чтобы остаться в тайне, однако поклонники быстро распознали голос Хэмилтона, пишет The Mirror.

Льюис давно увлекается музыкой, однако впервые записал композицию со своим голосом. Ранее он сотрудничал с Канье Уэстом и Джей Зи.

Хэмилтон познакомился с Агилерой во время ее выступления на «Гран-при «Формулы-1».

Во время гонки в Баку весной этого года Кристина была гостем «Мерседеса» и фотографировалась около машины Хэмилтона.

Хэмилтон играет на гитаре с 13 лет.

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