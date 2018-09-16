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BBC: Даниил Квят заключил контракт с «Торо Россо»

BBC: Квят заключил контракт с «Торо Россо»
Eurosport

23 ч. назад

Российский пилот вернулся к истокам.

Российский гонщик Даниил Квят в следующем сезоне будет выступать за команду «Торо Россо». Контракт между сторонами уже подписан.

«По моим данным, Квят оформил соглашение с «Торо Россо». Официальное объявление состоится во время следующей гонки», – сообщила журналистка и обозреватель BBC 5 Live F1 и ESPN F1 Дженни Гоу.

Ранее стало известно, что в следующем году француз Пьер Гасли покинет «Торо Россо» и станет пилотом «Ред Булла».

  • Квят начал карьеру в «Формуле-1» в 2014 году как раз в «Торо Россо», владельцем которой является австрийский концерн «Ред Булл». В 2015 году российский гонщик получил повышение и заменил Себастьяна Феттеля, перейдя в «Ред Булл».
  • В следующем году было объявлено, что Квят исключен из команды, а в прошлом сезоне он вновь выступал за «Торо Россо».
  • В настоящий момент Квят занимает должность пилота по развитию в «Феррари».

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