BBC: Даниил Квят заключил контракт с «Торо Россо»

Российский гонщик Даниил Квят в следующем сезоне будет выступать за команду «Торо Россо». Контракт между сторонами уже подписан.

«По моим данным, Квят оформил соглашение с «Торо Россо». Официальное объявление состоится во время следующей гонки», – сообщила журналистка и обозреватель BBC 5 Live F1 и ESPN F1 Дженни Гоу.

Ранее стало известно, что в следующем году француз Пьер Гасли покинет «Торо Россо» и станет пилотом «Ред Булла».

Квят начал карьеру в «Формуле-1» в 2014 году как раз в «Торо Россо», владельцем которой является австрийский концерн «Ред Булл». В 2015 году российский гонщик получил повышение и заменил Себастьяна Феттеля, перейдя в «Ред Булл».

В следующем году было объявлено, что Квят исключен из команды, а в прошлом сезоне он вновь выступал за «Торо Россо».

В настоящий момент Квят занимает должность пилота по развитию в «Феррари».

Райкконен покинет «Феррари» в конце сезона и присоединится к «Зауберу»

Самые важные фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме