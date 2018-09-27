Льюис Хэмилтон и Ники Минаж выложили совместные фото из отпуска, и, кажется, они теперь парочка

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завел новый роман. Его возлюбленной стала 35-летняя певица из США Ники Минаж.

Первые слухи об отношениях появились несколько недель назад, когда пара поужинала в ресторане после показа Tommy Hilfiger, а в конце сентября 33-летний Льюис и Ники выложили в инстаграме совместные фото с отдыха в Дубае.

Хэмилтон встречался с Николь Шерзингер с 2007 года, пара несколько раз расходилась и сходилась, пока окончательно не рассталась в 2015 году. После этого Льюису преписывали роман с певицей Рианной.

С 2015 по 2017 год Минаж встречалась с Миком Миллом.

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