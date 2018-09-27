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13 фото новой девушки Хэмилтона. Ты точно ее знаешь и смотришь клипы с ней, пока родителей нет дома

13 фото новой девушки Хэмилтона. Ты точно ее знаешь и смотришь клипы с ней, пока родителей нет дома
Артем Буторин

1 час назад

Ники Минаж на Eurosport, наконец-то!

Ники и шляпка

Ники и бассейн

Ники и ночной пляж

Ники и кожа

Ники и леопардовый стиль

Ники и новая прическа

Ники и время купаться

Ники и вечернее платье

Ники и статуэтка

Ники и стиль

Черно-белая Ники

Ники и скромность

Ники – королева воинов

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  • Ники и Хэмилтон теперь пара. Это не шутка.
  • 35-летняя Минаж выиграла множество музыкальных наград, в том числе 3 приза от MTV.
  • В апреле 2015-го Ники сообщила о помолвке с рэпером Миком Миллом, но в июле того же года пара рассталась.
  • В мае 2018-го сообщалось, что Минаж встречается с Эминемом.
  • С 2007 по 2015 год Льюис встречался с певицей Николь Шерзингер.

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