Eurosport
13 фото новой девушки Хэмилтона. Ты точно ее знаешь и смотришь клипы с ней, пока родителей нет дома
Ники Минаж на Eurosport, наконец-то!
Ники и шляпка
Ники и бассейн
Ники и ночной пляж
Ники и кожа
Ники и леопардовый стиль
Ники и новая прическа
Ники и время купаться
Ники и вечернее платье
Ники и статуэтка
Ники и стиль
Черно-белая Ники
Ники и скромность
Ники – королева воинов
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- Ники и Хэмилтон теперь пара. Это не шутка.
- 35-летняя Минаж выиграла множество музыкальных наград, в том числе 3 приза от MTV.
- В апреле 2015-го Ники сообщила о помолвке с рэпером Миком Миллом, но в июле того же года пара рассталась.
- В мае 2018-го сообщалось, что Минаж встречается с Эминемом.
- С 2007 по 2015 год Льюис встречался с певицей Николь Шерзингер.
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