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«Торо Россо» объявила о возвращении Даниила Квята в 2019 году

«Торо Россо» объявила о возвращении Квята в 2019 году
Eurosport

50 мин. назад

Надеемся, на этот раз у него все получится.

«Торо Россо» ожидает возвращения русского гонщика Даниила Квята в 2019 году, об этом сообщает официальный сайт команды.

24-летний спортсмен заменит гонщика Пьера Гасли, который уходит из «Торо» в «Ред Булл».

«Для начала, я бы хотел поблагодарить «Ред Булл» и «Торо Россо» за возможность выступить в Формуле-1 снова, и я особенно рад вернуться в команду, которую хорошо знаю.

В «Торо Россо» я как дома и, я уверен, это ощущение не пропадет в следующем сезоне. Меня никогда не покидала надежда на то, что я снова буду участвовать в гонках, так что я всегда должен находиться в хорошей форме.

За это спасибо «Феррари»: хотя я и был там пилотом по развитию, и мои возможности были очень ограничены, это был отличный опыт.

Я сделаю все, чтобы выполнить то, что ожидает от меня моя команда», – прокомментировал камбэк Квят.

  • Даниил гонял за «Торо Россо» уже дважды: в 2014 и 2016 годах.
  • «Торо Россо» занимает восьмое место в Кубке конструкторов сезона-2018.

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