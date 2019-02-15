«Шаг на пути к выздоровлению». Немецкое издание сообщило о перелете Шумахера на испанскую виллу

Легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер отпраздновал 50-летний юбилей на острове Майорка.

Как отмечает немецкое издание Bunte, 20 декабря экс-спортсмен вместе со всей семьей и корги по имени Калле покинул резиденцию на Женевском озере и отправился на роскошную виллу Порт-д'Антракс. Семья Шумахера прилетела на Майорку на вертолете швейцарской авиакомпании Héli-Alpes.

Журналисты оценили перелет Шумахера из Швейцарии в Испанию как еще один шаг к выздоровлению.

Шумахер – семикратный чемпион «Формулы-1».

В 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах, Михаэль получил серьезную травму головы и в результате падения впал в кому.

«Он навсегда останется инвалидом». Что известно о здоровье Михаэля Шумахера в день его 50-летия

Подписывайся на нас в фейсбуке