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«Шаг на пути к выздоровлению». Немецкое издание сообщило о перелете Шумахера на испанскую виллу

«Шаг на пути к выздоровлению». Немецкое издание сообщило о перелете Шумахера на испанскую виллу
Eurosport

43 мин. назад

«Красный барон» справил 50-летний юбилей под жарким солнышком Майорки.

Легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер отпраздновал 50-летний юбилей на острове Майорка.

Как отмечает немецкое издание Bunte, 20 декабря экс-спортсмен вместе со всей семьей и корги по имени Калле покинул резиденцию на Женевском озере и отправился на роскошную виллу Порт-д'Антракс. Семья Шумахера прилетела на Майорку на вертолете швейцарской авиакомпании Héli-Alpes.

Журналисты оценили перелет Шумахера из Швейцарии в Испанию как еще один шаг к выздоровлению.

  • Шумахер – семикратный чемпион «Формулы-1».
  • В 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах, Михаэль получил серьезную травму головы и в результате падения впал в кому.

«Он навсегда останется инвалидом». Что известно о здоровье Михаэля Шумахера в день его 50-летия

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