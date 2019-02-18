Розовый «Рейсинг Пойнт» и стальной «Мерседес». Выбери самый стильный болид «Ф-1»

Сезон-2019 стартует меньше чем через месяц, и команды уже представили обновленные болиды. Например, гонщики «Рейсинг Поинт» будут кататься в розовых машинах, а «Феррари» не изменил себе и представил оригинальный красный аппарат.

Главное ожидание – возвращение спустя 30 лет в Королевские гонки команды «Альфа Ромео». Их машина тоже хороша. Оцени лошадок всех десяти команд.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 15 марта в Австралии и завершится 1 декабря гонкой в Абу-Даби.

В прошлом году в Кубке конструкторов победил «Мерседес», а лучшим в тотале стал Льюис Хэмилтон.

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