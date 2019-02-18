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«Сердце Николь будет разбито». Хакеры опубликовали интимное видео Хэмилтона и Шерзингер

«Сердце Николь будет разбито». Хакеры опубликовали интимное видео Хэмилтона и Шерзингер
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Старые кадры возбудили Англию.

17 февраля хакеры выложили видео с гонщиком Льюисом Хэмилтоном и певицей Николь Шерзингер. Видео в 2,5 минуты за ночь посмотрели 286 тысяч раз.

Видео снято в 2015 году, на нем парочка обнимает и целует друг друга в постели. «Сердце Николь будет разбито из-за того, что пленка попала в открытый доступ. Это видео не рассчитанно на широкую публику», – цитирует источника из окружения певицы The Sun.

  • Пара встречалась 8 лет и рассталась в 2015 году.
  • Хэмилтон – пятикратный чемпион «Формулы-1», по числу титулов он уступает только Михаэлю Шумахеру.
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