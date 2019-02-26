Она была девушкой года в Playboy, а теперь пробивается в «Формулу-1». Ее инстаграм пахнет любовью

В 2019 году в «Формуле-1» появится новая серия W – исключительно для женщин-пилотов. Среди 55 гонщиц, попавших в предварительный список первого сезона, присутствовала бывшая модель Playboy Дорин Зайдель. К сожалению, она не прошла очередной раунд квалификации и не отобралась в финальный пул – но она и так достаточно хороша, чтобы стать героиней нашей подборки.

Дорин дебютировала в самом известном мужском журнале в 2008 году, после чего довольно быстро добилась широкой популярности. Так, уже в 2009-м она завоевала титул «Девушка года» по версии немецкого Playboy – и очень скоро проехала с турне по Мексике, Испании, России, Польше, Греции, Аргентине, Румынии и Венгрии.

Сейчас 33-летняя Дорин лелеет новую мечту – стать не только известной моделью, но и прославленной гонщицей. Впрочем, страсть к откровенным фото сохранилась у немки до сих пор – свидетельством чему является ее инстаграм.

Новая серия W стартует в мае 2019 года. К гонке допускаются женщины-пилоты без ограничений, но для попадания в окончательный список нужно пройти несколько раундов квалификации.

Очередной этап отбора пройдет в марте в испанской Альмерии. В финальном пуле будут представлены 18 лучших пилотесс мира.

«Сердце Николь будет разбито». Хакеры опубликовали интимное видео Хэмилтона и Шерзингер

Подписывайся на нас Вконтакте