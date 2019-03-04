Льюис Хэмилтона обвинили в распутстве из-за публикации The Sun. Гонщик назвал эту новость фейком

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на спекуляции о том, что он ведет разгульный образ жизни.

В воскресенье, 3 марта, британское издание The Sun опубликовало несколько снимков, на которых можно заметить, как Хэмилтон садится в машину в компании сразу нескольких девушек. Это породило слухи о том, что британец имеет привычку к беспорядочным половым связям – однако сам же Хэмилтон и развеял эти слухи.

«Минувшим вечером я отправился на отличный ужин с моей командой, родителями моего крестника, которые являются моими близкими друзьями. Здесь проходит неделя моды – и, куда бы ты ни пошел, повсюду знаменитости и модели. Я уехал с ужина вместе с командой и только сегодня утром обнаружил фейковую новость о том, что я якобы покинул это место в машине, полной девушек. Это моя команда. Я с ними работаю, и, конечно, мы приезжаем и уезжаем вместе.

Грустно жить в мире, в котором у мужчины не может быть коллеги-женщины или подруги, без того, чтобы в СМИ не стали представлять это в ином свете. На протяжении года вы пытаетесь дискредитировать меня и позорить мой имидж, но я здесь, и я выше этого. Не так важно, что вы говорите или делаете. Я буду выше всего этого до самой смерти», – написал Хэмилтон в инстаграм-сториз.

По данным The Sun, Хэмилтон отдыхал в компании звезды НФЛ Оделла Бекхэма и трех девушек – двух блондинок и одной брюнетки.

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