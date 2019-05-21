Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle со ссылкой на заявление семьи автогонщика.

«С глубоким сожалением мы объявляем, что наш любимый Ники мирно уснул, находясь в окружении своей семьи, в понедельник 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения как спортсмена и предпринимателя остаются и останутся незабываемыми.

Его неутомимый интерес к работе, его прямолинейность и мужество остаются образцом для подражания и стандартом для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой, мы будем скучать по нему», – говорится в заявлении.

В январе Лауда переболел гриппом. В августе прошлого года австриец перенес пересадку легкого и до октября находился в больнице, после чего прошел курс реабилитации.

Лауда выигрывал чемпионат «Формулы-1» в 1975 и 1977 годах в составе «Феррари», а в 1984-м – за рулем болида «Макларен». Он стал победителем в 25 гонках «Формулы-1».

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