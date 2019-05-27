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На строительстве трассы «Ф-1» под Санкт-Петербургом обрушились леса, 5 человек пострадали

На строительстве трассы «Ф-1» под Санкт-Петербургом обрушились леса, 5 человек пострадали
Eurosport

17 мин. назад

История автодрома «Игора Драйв» началась с неприятного инцидента.

На строительстве объектов гоночной трассы «Формулы-1» под Санкт-Петербургом обрушились леса, сообщает «Интерфакс».

«Семь человек уже извлечены из-под завалов. Обследование обрушившихся конструкций продолжается», – рассказал собеседник «Интерфакса». Ранее источник агентства в службе скорой помощи Ленинградской области сообщил о пяти пострадавших при обрушении – все они были доставлены в больницу.

  • Автодром «Игора Драйв» строится в Приозерском районе Ленинградской области.
  • Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года и сможет принимать гонки «Формулы-1».

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