На строительстве объектов гоночной трассы «Формулы-1» под Санкт-Петербургом обрушились леса, сообщает «Интерфакс».

«Семь человек уже извлечены из-под завалов. Обследование обрушившихся конструкций продолжается», – рассказал собеседник «Интерфакса». Ранее источник агентства в службе скорой помощи Ленинградской области сообщил о пяти пострадавших при обрушении – все они были доставлены в больницу.

Автодром «Игора Драйв» строится в Приозерском районе Ленинградской области.

Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года и сможет принимать гонки «Формулы-1».

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