Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин стал резервным гонщиком «Макларена».

«Я рад присоединиться к команде «Макларен» в качестве резервного пилота. Буду совмещать эту работу с аналогичной должностью в «Рено».

«Макларен» – это легендарная команда, и я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединиться к их истории, посмотреть изнутри, как работает команда и пилоты. Спасибо «СМП Рэйсинг» и «Рено» за их поддержку», – написал Сироткин в инстаграме.

Сироткин в сезоне-2018/19 выступал за «Уильямс» и набрал одно очко.

В нынешнем сезоне его сменил Роберт Кубица.

Набравший 1 очко за год Сергей Сироткин признан пилотом сезона по версии фанатов «Формулы-1»

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