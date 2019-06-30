Райкконен показал средний палец Хэмилтону за блокировку. Льюис еще и получил штраф в 3 позиции
Финн за словом и за жестом в карман не полезет.
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен показал средний палец пятикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону во время квалификации к Гран-при Австрии.
«Мерседес» блокировал финна на быстром круге, что очень не понравилось Райкконену. «Все просто – он меня заблокировал. Что вообще может быть сложного в том, чтобы убраться с пути у соперника? Ведь есть еще и радио, с помощью которого команды говорят своим пилотам, кто едет медленно, а кто быстро.
Когда ты блокируешь кого-то в квалификации, то должен получить штраф. Ничего сложного в этом нет. Так должно быть. Хотя я не знаю, что случится в данном случае, посмотрим», – цитирует Кими motorsportweek.
- Льюис и получил наказание – минус три позиции на старте, но из-за штрафа Кевина Магнуссена англичанин потеряет всего два места и будет стартовать четвертым.
- Кими уйдет в гонку с шестой позиции.
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