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Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун: «Хотел бы, чтобы Путин правил Европой. Прикрыл бы его от пули»
Берни Экклстоун – не сторонник демократии.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун похвалил президента России Владимира Путина.
В интервью The Times Экклстоун заявил, что прикрыл бы Путина от пули, если бы кто-то вознамерился выстрелить в президента РФ. «Он хороший парень. Он никогда не сделал ничего плохого для людей. Я бы хотел, чтобы он правил Европой.
У нас сейчас никого нет, так что хуже не будет. Я не сторонник демократии, нужен диктатор. Диктатор говорит: «Вот что я собираюсь сделать» [и делает]. А при демократии все смягчается», – сказал Экклстоун.
- Экклстоун был фактическим руководителем «Формулы-1» вплоть до 23 января 2017 года.
- Также Берни являлся совладельцем футбольного клуба «КПР».
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