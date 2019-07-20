Британский автомобильный журналист и бывший ведущий шоу «Top Gear» Джереми Кларксон записал видеообращение, где поделился мыслями о текущем положении дел в «Формуле-1».

«Пункт первый – избавиться от стюардов. Опасный пилотаж – это то, чего хотят фанаты. Так что, если кто-то будет опасно пилотировать, я бы дал ему за это пять дополнительных очков. Второе: машины должны быть прочнее, должны выдерживать какие-то контакты. Это не дело, когда при борьбе колесо в колесо от них отлетают куски переднего антикрыла и так далее.

И пункт номер три: руководству стоит сделать то же самое, что сделали в крикете. В крикете соревнование длилось пять дней, а теперь один, как в недавнем финале чемпионата мира. И в это же время Льюис Хэмилтон просто ехал по трассе, ждал пит-стопа, обгонял за счет этого Боттаса... Идите ***** [нахрен]. Все вы, идите *****. Я хочу видеть борьбу, как между Вильнёвом и Арну – колесо в колесо на последнем круге Гран-при Франции. А если «Феррари» это не нравится – они тоже могут пойти *****. И «Мерседес» тоже. Они все могут идти *****.

Все эти «Феррари» с их разговорами о стратегии развития маркетинга, то же касается и «Мерседеса»... Дайте «Формуле-1» вновь стать настоящим спортом», – заявил Кларксон.

В личном зачете «Формулы-1» в сезоне-2019 с 223 очками лидирует британец Льюис Хэмилтон.

Следом идут финн Валттери Боттас (184) и голландец Макс Ферстаппен (136).

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