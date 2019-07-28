Мик Шумахер, сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сел за руль болида «Феррари», за которым его отец выиграл седьмой в карьере чемпионат «Формулы-1».

В 2004 году Михаэль, управляя этой машиной, одержал 13 побед и стал лучшим гонщиком сезона. Показательный заезд Мика за рулем легендарного болида прошел на трассе «Хоккенхаймринг».

У Шумахера-младшего пока нет лицензии королевских гонок, но уже есть контракт с «Феррари».

Победа, датированная 2004 годом, стала последней для Шумахера-старшего в «Формуле-1».

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