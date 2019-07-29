В Хоккенхайме прошел 11-й этап «Формулы»-2019 Гран-при Германии. Триумфатором гонки стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место занял русский пилот Даниил Квят из «Торо Россо».

После гонки механики «Торо Россо» поздравили пилота с первым за три года подиумом и рождением дочери. Об этом событии Даниил узнал перед началом гонки.

Для Квята это третий подиум в карьере.

Он был вторым на Гран-при Венгрии-2015 и третьим на Гран-при Китая-2016.

Следующий этап пройдет в венгерском Модьороде 4 августа.

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