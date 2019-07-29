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«Хэу-хэй-хоу!» Механики «Торо Россо» раскачали Квята после подиума и рождения ребенка
Когда узнаешь, что такое настоящее счастье.
В Хоккенхайме прошел 11-й этап «Формулы»-2019 Гран-при Германии. Триумфатором гонки стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место занял русский пилот Даниил Квят из «Торо Россо».
После гонки механики «Торо Россо» поздравили пилота с первым за три года подиумом и рождением дочери. Об этом событии Даниил узнал перед началом гонки.
- Для Квята это третий подиум в карьере.
- Он был вторым на Гран-при Венгрии-2015 и третьим на Гран-при Китая-2016.
- Следующий этап пройдет в венгерском Модьороде 4 августа.
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