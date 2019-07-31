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Бывший менеджер Шумахера: «Михаэль смотрит «Формулу-1» по ТВ»
Друг и бывший босс немца рассказал о недавнем визите к легенде.
Бывший спортивный директор «Феррари» Жан Тодт поделился информацией о здоровье легендарного гонщика. Экс-босс регулярно навещает Шумахера в его доме в Швейцарии, а при последнем визите даже посмотрел вместе с ним гонки.
«Я должен быть осторожен с подобными заявлениями, но это правда: я смотрел заезды вместе с Михаэлем. Он в хороших руках, за ним отлично ухаживают. Шумахер не сдается, он продолжает борьбу», – приводит слова француза Mirror.
50-летний Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году. Тогда после падения он ударился головой о камень. С тех пор немец не появлялся на публике.
- В 2014-м Михаэля вывели из искусственной комы.
- Шумахер – семикратный чемпион «Формулы-1».
«Он навсегда останется инвалидом». Что известно о здоровье Михаэля Шумахера в день его 50-летия