Бывший спортивный директор «Феррари» Жан Тодт поделился информацией о здоровье легендарного гонщика. Экс-босс регулярно навещает Шумахера в его доме в Швейцарии, а при последнем визите даже посмотрел вместе с ним гонки.

«Я должен быть осторожен с подобными заявлениями, но это правда: я смотрел заезды вместе с Михаэлем. Он в хороших руках, за ним отлично ухаживают. Шумахер не сдается, он продолжает борьбу», – приводит слова француза Mirror.

50-летний Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году. Тогда после падения он ударился головой о камень. С тех пор немец не появлялся на публике.

В 2014-м Михаэля вывели из искусственной комы.

Шумахер – семикратный чемпион «Формулы-1».

«Он навсегда останется инвалидом». Что известно о здоровье Михаэля Шумахера в день его 50-летия

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