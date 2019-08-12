Пока в «Формуле-1» идет летний перерыв, «Ред Булл» изменил состав пилотов в двух своих командах.

Место Пьера Гасли в «Ред Булл Рэйсинг» займет Александр Албон, который составит пару пилотов с Максом Ферстаппеном. Гасли перейдет в «Торо Россо», где будет выступать в паре с россиянином Даниилом Квятом.

В «Ред Булл» сообщили, что данная перестановка необходима для того, чтобы выбрать лучшего пилота для команды на сезон-2020.

Албон дебютировал в «Ф-1» в нынешнем году. На данный момент на его счету 16 очков – это на 11 меньше, чем у Квята.

«Королевские гонки» вернутся после паузы 30 августа.

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