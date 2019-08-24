Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как он отнесся к решению руководства «Ред Булл» поменять командами Пьера Гасли и Александра Албона.

«Я узнал обо всем за день. У нас был телефонный разговор с доктором Марко. Нужно с уважением принимать такие решения и работать дальше. Думаю, они просто хотят посмотреть, как себя проявит Албон за рулем машины, которая способна побеждать, и с таким напарником, как Ферстаппен. Я уже был в «Ред Булл», это тоже играло роль при выборе.

Пока что был только один короткий разговор. С моими результатами все отлично. Все, что будет после 2019 года, пока неясно. Думаю, нужно подождать еще две-три недели, и тогда перспективы станут более понятными», – приводит слова Квята «Чемпионат».

Квят выступал в «Ред Булл» в 2015-2016 гг., после чего был понижен до «Торо Россо».

2018 год Даниил провел в «Феррари», работая пилотом по развитию.

«Ред Булл» поставил в пару к Ферстаппену новичка Албона. У него на 11 очков меньше, чем у Квята

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