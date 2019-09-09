Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.

Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами. При этом носилки с немцем были покрыты чехлом, которые скрывали его лицо и тело, их сопровождала группа людей из примерно десяти человек. Во главе шел специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.

Михаэлю в парижском госпитале будет проводиться введение стволовых клеток. Процедуры начнутся во вторник, сообщает Le Parisien.

29 декабря исполнится 5 лет с момента травмы Шумахера.

Михаэль получил ее, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле.

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппаратах жизнедеятельности

Качай приложение Eurosport для iOS или Android