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Le Parisien: Шумахера тайно госпитализировали в Париже для лечения стволовыми клетками
Немецкий гонщик продолжает восстанавливать здоровье.
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами. При этом носилки с немцем были покрыты чехлом, которые скрывали его лицо и тело, их сопровождала группа людей из примерно десяти человек. Во главе шел специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.
Михаэлю в парижском госпитале будет проводиться введение стволовых клеток. Процедуры начнутся во вторник, сообщает Le Parisien.
- 29 декабря исполнится 5 лет с момента травмы Шумахера.
- Михаэль получил ее, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле.
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппаратах жизнедеятельности